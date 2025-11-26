HABER

Dev batarya yarışı başladı: 10.000 mAh’lik telefonlar geliyor

Akıllı telefonlarda kamera ve işlemci savaşının yanına şimdi de dev batarya yarışı ekleniyor. Çünkü iddiaya göre, bazı Çinli akıllı telefon üreticileri, çok daha büyük bataryalara sahip telefonlar üzerinde çalışıyor. Asıl soru ise bu dev pillere sahip telefonların Çin dışında nasıl piyasaya çıkacakları.

Enes Çırtlık

Akıllı telefon pazarında kamera, işlemci ve ekran yarışının yanına artık pil kapasitesi de ciddi anlamda eklenmiş durumda. Üreticiler, tek şarjla iki günü çıkarabilen, hatta ağır kullanımda bile zor tükenecek “batarya canavarı” modeller peşinde koşarken, yeni sızıntılar bazı üreticilerin bu sınırın çok daha ötesine geçmeye hazırlanmaya başlamış olabileceklerini gösteriyor.

DAHA BÜYÜK BATARYALI TELEFONLAR GELİYOR

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, 10.000 mAh veya daha büyük bataryalara sahip telefonlar üzerinde çalışan üreticiler hakkında bir dizi iddiada bulundu. Android Authority'de yer alan habere göre, sızıntı kaynağı, yaptığı paylaşımda Xiaomi’nin 10.000 mAh pil ve 100W kablolu şarj destekli bir telefon üzerinde çalışıyor olabileceğini öne sürdü. Bu telefonun tam şarj olma süresinin ise yaklaşık 1 saat olacağı söyleniyor.

Aynı kaynak söz konusu iddiasından kısa bir süre önce ise realme ya da OnePlus’ın da yaklaşık 10.000 mAh bataryalı bir telefon sunabileceğine dair imada bulunmuştu. Bu telefonun, tipik kapasitesi 9.900-10.000 mAh olan tek hücreli bir bataryaya sahip olduğu düşünülüyor.

Aynı gün Digital Chat Station, ismi açıklanmayan bir üreticinin, seri üretim öncesinde 12.000 mAh bataryalı bir telefonu test etmeye başladığını da belirtti. Şirketin ayrıca 15.000 mAh bataryalı prototip bir cihazı da test ettiği iddia ediliyor.

Dahası da var ancak bu kadarı bile gösteriyor ki, bazı Çinli akıllı telefon üreticileri daha büyük bataryalara sahip telefonlar sunmayı planlıyor.

PEKİ BU TELEFONLAR ÇİN DIŞINA ÇIKTIKLARINDA DA BATARYA KAPASİTELERİNİ KORUYABİLECEKLER Mİ?

Avrupa ve ABD gibi pazarlardaki nakliye düzenlemeleri, tek bir batarya hücresinin sahip olabileceği maksimum kapasiteye bir üst sınır koyuyor. Bazı üreticiler bu kısıtlamaları aşmak için çift hücreli batarya tasarımlarına yöneliyor. Ancak sızıntıya göre OnePlus/realme telefonunda tek hücreli bir batarya kullanılıyor. Bu da neredeyse kesin olarak bu cihazın Avrupa veya ABD’de 10.000 mAh batarya kapasitesiyle piyasaya çıkmayacağı anlamına geliyor.

Bu söylentilere konu olan telefonların çoğunun ise orta seviye ya da bütçe dostu segmentleri hedeflediği öne sürülüyor.

