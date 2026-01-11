HABER

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı! "Başka hiçbir işe yaramıyorlar"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığı hakkında konuştu. Mansur Yavaş, "Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklığının çoğu hep AVM'lerin önü. Dolayısıyla siz şehri planlarken 'AVM yapmayın' demiyoruz ama oradan geçen trafiği sayarsanız oralara yapılacak çok katlı binalar trafiğe sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın 23'üncü Olağan Genel Kurulu Toplantısı’na katıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Genel Kurulda konuşan Mansur Yavaş, Ankara'da yaşanan trafik yoğunluğunun temel nedenlerinden birinin yanlış şehir planlaması olduğunu söyledi.

Ankara’nın farklı bölgelerinde planlanan nüfus ile mevcut nüfus arasındaki farklara değinen Yavaş, Yaşamkent; 19 bin nüfusa göre planlanmış, şu anda imar artışıyla 31 bin. Alacaatlı; 65 bin nüfusa göre planlanmış, imar artışıyla 124 bin olmuş. 124 bin deyip geçmeyin. Artık herkesin kendinin, eşinin, çocuklarının ayrı ayrı arabası var. Kişi kadar araba saysanız yeri var. Beytepe; 59 bin nüfusa göre planlanmış, şu anda 95 bin ama 100 binleri geçecek. Dodurga, 9 bin nüfusa göre planlanmış. Geçen yayımladık, tam 500 bin nüfus oraya gidiyor. Bunların hepsi Eskişehir Yolu'nu kullanacak, hepsi aynı yolları kullanacak. Yeni yollar yok, gelişebilecek imkan yok. Dolayısıyla İncek Mahallesi; 19 bine planlanmış, 108 bin olmuş. Sürekli olarak bu imar artışları nedeniyle artık İncek Bulvarı’ndan yukarı çıkarken sağa-sola o binalara bakın. O her bir daireyi dört araçtan hesap etmek zorundayız" diye konuştu.

'AVM’LER TRAFİĞİ SIKIŞTIRMAKTAN BAŞKA HİÇBİR İŞE YARAMIYOR'

Merkez Ankara projesine her gün yaklaşık 20 bin aracın giriş çıkış yaptığını belirten Yavaş, "Ankara’nın trafik sorununu da birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Sadece Ankara Büyükşehir binasının yanına yapılan Merkez Ankara'ya günde 20 bin tane araç giriyor. O 20 bin tane aracın, o cadde üzerine girip çıktığını hesap edin. Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklığının çoğu hep AVM'lerin önü. Dolayısıyla siz şehri planlarken 'AVM yapmayın demiyoruz' ama oradan geçen trafiği sayarsanız oralara yapılacak çok katlı binalar trafiğe sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor” dedi.

'TOPLU ULAŞIMIN KULLANILMASI İÇİN TEŞVİKLER YAPACAĞIZ'

Trafik sorununa çözüm için toplu ulaşımı destekleyen yeni projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Yavaş, elektrikli otobüs alımları ve belirli saatlerde tercihli yolların yeniden gündeme geleceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra yaptığımız çalışmalarla inşallah toplu ulaşımı destekleyecek çareleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve buradan sadece bunu halka referandumla soracağız. Belediye otobüsleri, halk otobüsleri, minibüsler ve taksici esnafı kullanacak bu yolları sadece. İnsanları bu şekilde aracıyla şehre gelmemesi için, toplu ulaşımın kullanılması için birtakım teşvikler yapacağız. Bunları da beraber yapacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca 2 milyon araç varken sadece 2019’dan bu yana 1 milyon araç artmış. Bunun haricinde Ulaşım Daire Başkanlığımız saydı, bir hafta içerisinde Ankara dışından gelen 700 bin araç var. 700 bin bin nüfus artışı da henüz maalesef istatistiklere yansımadı. Bir derdin çaresini en iyi o işin cefasını çekenler bilir. Bu nedenle odamızla her konuda iş birliği yapıyoruz. Yine iş birliği yapmak suretiyle Ulaşım Daire Başkanlığımızla sizlerin de önereceği örneklerle inşallah bu soruna da hep birlikte çare bulunacağız."

Kaynak: DHA

