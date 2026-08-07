Dev İnternet Alışverişi Rehberi! Avantajlı İnternet Alışverişi Nasıl Yapılır?

Son Güncelleme: 4 Ağustos 2026
İnternet alışverişlerinde sepeti doldururken bir yandan da bütçenizi korumak hayal değil; doğru adımlarla harcarken biriktirmek mümkün. Kampanya dönemlerini yakından takip edip Maximum Kart’ın e-ticaret fırsatlarını değerlendirerek, evinizin veya kendinizin ihtiyaçlarını karşılarken ekstra MaxiPuan kazanabilir ve bir sonraki online alışverişinizi çok daha avantajlı hale getirebilirsiniz.
İnternetin uçsuz bucaksız vitrinlerinde kaybolmadan, gerçekten avantajlı bir alışveriş yapmanın bazı altın kuralları var. Sadece bir şeyler beğenip sepete atmaktan bahsetmiyoruz; işte dijital alışverişin hakkını verecek o pratik taktikler:
Tam bu noktada devreye Maximum Kart giriyor. Hazırladığınız listeyi güvenilir e-ticaret platformlarından alırken, Maximum Kart'ın güncel kampanyasıyla yaptığınız harcamalar size puan olarak geri dönüyor.
İnternet alışverişlerinizi planlarken güncel fırsatları cebinize koymanız için Ağustos ayına özel kampanya detaylarını aşağıda topladık. Maximum Kart ile yapacağınız e-ticaret harcamalarındaki kazanç tablosu şu şekilde:
|Kampanya Tarihleri
|Geçerli E-Ticaret Platformları
|Kampanya Kuralı (Maximum Kart ile)
|Kazanılan MaxiPuan
|01 - 31 Ağustos 2026
|Amazon.com.tr, Hepsiburada, İncehesap.com, n11, Pazarama ve Trendyol
|Farklı günlerde, tek seferde yapılacak 2. ve sonraki 3.000 TL ve üzeri her alışveriş
|İşlem başına 250 TL, toplamda en fazla 1.000 TL MaxiPuan
Ayrıntılı bilgi: maximum.com.tr'de
Eğer internetten sipariş vermek yerine mağazaları tek tek gezerek, ürünlerin dokusunu hissederek ve deneyerek alışveriş yapmayı seviyorsanız, bu e-ticaret odaklı rehber sizin alışkanlıklarınıza pek uymayabilir. Ayrıca Ağustos ayı içindeki bütçe planlamanızda 3.000 TL ve üzerinde bir harcama yapmayı düşünmüyorsanız, Maximum Kart’ın bu e-ticaret kampanyasını değerlendirmeyi bir sonraki döneme bırakabilirsiniz.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.