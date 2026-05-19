Dev tefecilik operasyonu: 17 milyonluk ziynet ele geçirildi

Adıyaman’da polis ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıstan 3’ü tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen tefecilik operasyonu kapsamında şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 17 milyon TL olan 2 kilo 618 gram ziynet eşyası, doldurulmuş 1 milyon 138 bin TL değerinde senet ile farklı tarihlere ait toplam 51 milyon 189 bin TL değerinde 77 adet çek fotokopisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si ev hapsi cezası alırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.K., V.K. ve M.İ. isimli şahıslar ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

