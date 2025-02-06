Devlet Bahçeli ameliyat oldu! Kalp kapakçığı değişti, MHP'den açıklama: 'Tıbbi durumu iyi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki bir özel hastanede kalp ameliyatı oldu. MHP'den yapılan açıklamada "10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır" denildi.

MHP'DEN DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."