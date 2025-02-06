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  4. Devlet Bahçeli ameliyat oldu! Kalp kapakçığı değişti, MHP'den açıklama: 'Tıbbi durumu iyi'

Devlet Bahçeli ameliyat oldu! Kalp kapakçığı değişti, MHP'den açıklama: 'Tıbbi durumu iyi'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.02.2025 21:01
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp ameliyatı oldu. Bahçeli'nin İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat olduğu aktarıldı. Kalp kapakçığı değiştirilen Devlet Bahçeli'nin durumunun iyi olduğu ve odasında dinlendiği ifade edildi.

Devlet Bahçeli ameliyat oldu! Kalp kapakçığı değişti, MHP'den açıklama: 'Tıbbi durumu iyi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki bir özel hastanede kalp ameliyatı oldu. MHP'den yapılan açıklamada "10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır" denildi.

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MHP'DEN DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

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Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
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