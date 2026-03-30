Devlet Bahçeli'den CHP'ye 'Arınma' çağrısı! "4 S'ye sıkıştılar" Dikkat çeken 'yeni bir jeopolitik hat' çıkışı

"CHP kendi arınmasını yapmalı" diyen Bahçeli, CHP'nin 4 S'ye sıkıştığını aktardı. MHP lideri Devlet Bahçeli, TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve TV100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'nin gündeme dair sorularını yanıtladı.

FETÖ'nün yeniden hareketlendiğini sözlerine ekleyen Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde beklemenin bir anlamı olmadığını aktardı. Orta Doğu'daki savaş da değinen Bahçeli, "Bu denklemde Suriye ve Lübnan birlikte hareket edebilir. Bu, Ortadoğu’da yeni bir jeopolitik hat oluşturabilir." dedi.

"CHP KENDİ ARINMASINI YAPMALI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin arınma ve durulmaya ihtiyacı olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır. Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır. Siyaset bu işin sorumlu sahasıdır. Türk siyaseti de benzer bir arınma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm partiler için geçerli.

Siyasette arınmaya ve durulmaya tüm partilerin ihtiyacı vardır. Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı.

MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar.

Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna ihtiyacı fazlasıyla vardır. CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır."

"CHP 4 S'YE SIKIŞTI"

CHP'ye yönelik tespitlerini sürdüren Bahçeli, "Zaman zaman Özgür Bey'e de söyledik. CHP'nin 4 S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4 S’ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya... CHP’nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor." dedi.

"FETÖ YİNE HAREKETLENDİ"

Bahçeli, son dönemde FETÖ'cülerin peş peşe provokasyonlar gerçekleştirmesine dikkat çekti, şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadele çok boyutludur. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Son dönemde yine hareketlenmeye başladılar. En iyi bildikleri şeyi yapıp ülkeye kurumlara ve kişilere operasyonlar yapıyorlar. İçeride de dışarıda da bunların uzantıları var. Bunlarla mücadele aralıksız devam etmelidir. FETÖ tamamen temizlenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kudrete sahiptir."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI: "BEKLEMENİN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Terörsüz Türkiye sürecinde topun artık Meclis'te olduğunu ifade eden Bahçeli, sabotajlara karşı sürecin hızlı ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Burada siyaset üzerine düşeni yaptı. Şimdi artık sıra Meclis'te atılacak somut adımlarda. Hasta ve yaşlı hükümlüler konusu olsun, diğer konular olsun süreyi uzatmadan gerekli kanunlar çıkarılmalı. Uzadığı takdirde bu sürece karşı iç ve dış yapılar boş durmayacak. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Kimlik siyasetiyle, mezhepsel ayrışmalarla bir yere varmak mümkün değildir. Bunun kazananı yoktur. Sancılı, kırılganlığı artıracak açıklamalardan kaçınmak esastır. Sabır ve sağduyu ile yürütülmesi gerektir."

"SURİYE VE LÜBNAN BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİR"

Orta Doğu'daki savaşı ele alan Bahçeli, İran'a saldırıları 'Gerekçesiz' şeklinde yorumladı. MHP lideri, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları gerekçesizdir. Bölgemizde yaşanan her gerilim, yeni kırılmaların ve yeni cepheleşmelerin önünü açmaktadır. Bu denklemde Suriye ve Lübnan birlikte hareket edebilir. Bu, Ortadoğu’da yeni bir jeopolitik hat oluşturabilir. Türkiye bu süreçte geniş perspektifli bir güvenlik ve dış politika yaklaşımıyla hareket etmelidir.

Terörsüz Türkiye süreci yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek çok boyutlu bir kırılma anıdır. PKK meselesine dar bir çerçeveden değil, tarihi bir perspektiften bakmak mecburiyetindeyiz. Terör sorunu sadece iç dinamiklerle açıklanamaz.

Çevremizdeki bölgesel ve küresel oyuncuların etkisini görmeden yapılacak her analiz eksik kalacaktır. Bu mesele çözüldüğünde sadece güvenlik alanında değil; ekonomiden diplomasiye, toplumsal huzurdan devlet kapasitesine kadar geniş bir alanda rahatlama yaşanacaktır. Süreç, TBMM çatısı altında hukuki ve demokratik adımlarla ilerlemelidir."

"Terörle mücadele yalnızca askeri bir konu değildir." diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları söyledi:

"Terörle mücadele aynı zamanda tarihsel ve jeopolitik bir iddianın konusudur. Türkiye, Doğu ile Batı arasında denge kuran çok yönlü bir akıl geliştirmeli. Bu akıl ve irade, Türkiye’yi uzun vadede bir kutup başı haline getirecek kudrete sahiptir."