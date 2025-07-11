Devlet Bahçeli'den İmrali Heyeti'ne teşekkür telefonu!

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün tarihi adım atıldı. Süleymaniye kentine bağlı Dukan’a 10-15 km uzaklıkta bulunan bölgede PKK'ya bağlı 15'i kadın 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe verdi.

BAHÇELİ'DEN BULDAN'A TELEFON

Ekol TV'de yer alan habere göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Bahçeli, “Bu süreçte dem Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti hayırlı olsun temennisinde bulundu.

AHMET TÜRK'Ü DE ARADI

MHP lideri Bahçeli'nin Pervin Buldan'ın ardından Ahmet Türk'ü de aradığı belirtildi. Bahçeli'nin Ahmet Türk'e emeklerinden dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.