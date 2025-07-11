HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Devlet Bahçeli'den İmrali Heyeti'ne teşekkür telefonu!

MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silahları yakması üzerine DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan'ı arayarak teşekkür etti. Bahçeli'nin Pervin Buldan'ın ardından Ahmet Türk'ü de aradığı belirtildi.

Devlet Bahçeli'den İmrali Heyeti'ne teşekkür telefonu!
Devrim Karadağ

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün tarihi adım atıldı. Süleymaniye kentine bağlı Dukan’a 10-15 km uzaklıkta bulunan bölgede PKK'ya bağlı 15'i kadın 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe verdi.

BAHÇELİ'DEN BULDAN'A TELEFON

Ekol TV'de yer alan habere göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Bahçeli, “Bu süreçte dem Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti hayırlı olsun temennisinde bulundu.

AHMET TÜRK'Ü DE ARADI

MHP lideri Bahçeli'nin Pervin Buldan'ın ardından Ahmet Türk'ü de aradığı belirtildi. Bahçeli'nin Ahmet Türk'e emeklerinden dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanma aşamasında olduğu Selda'yı oğlunun pantolonu ile boğarak öldüren eşe haksız tahrik ve iyi hal indirimiBoşanma aşamasında olduğu Selda'yı oğlunun pantolonu ile boğarak öldüren eşe haksız tahrik ve iyi hal indirimi
Malatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündüMalatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Türk Devlet Bahçeli MHP DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yedieminlerde bulunan binlerce araç satışa çıkacak!

Yedieminlerde bulunan binlerce araç satışa çıkacak!

PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

LGS Türkiye birincisi oldu: Başarısının sırrı...

LGS Türkiye birincisi oldu: Başarısının sırrı...

PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

Hırsızlara karşı kamera koydu, görüntüyü izleyince inanamadı!

Hırsızlara karşı kamera koydu, görüntüyü izleyince inanamadı!

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.