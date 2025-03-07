Devlet Bahçeli'den sürpriz telefon! CHP'li ismi aradı, sosyal medyadan duyurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü terörsüz Türkiye kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı.
Bu çağrı sonrasında Devlet Bahçeli, telefon trafiğini hızlandırmış ve Selahattin Demirtaş ile DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ı aramıştı.
Bahçeli bu sefer de CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile de telefonda görüştü. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını duyurdu.
Tanrıkulu şunları ifade etti:
"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.
Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık.
Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."
MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) March 7, 2025
Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme…
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