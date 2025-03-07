Devlet Bahçeli'den sürpriz telefon! CHP'li ismi aradı, sosyal medyadan duyurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü terörsüz Türkiye kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.

ÖCALAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı.

TELEFON TRAFİĞİ

Bu çağrı sonrasında Devlet Bahçeli, telefon trafiğini hızlandırmış ve Selahattin Demirtaş ile DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ı aramıştı.

CHP'Lİ İSMİ ARADI

Bahçeli bu sefer de CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile de telefonda görüştü. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını duyurdu.

Tanrıkulu şunları ifade etti:

"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.

Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık.

Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."