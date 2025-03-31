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Devlet Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı!

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
31.03.2025 18:03
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı geldi. Bahçeli, "Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon’un kıymetli evladı Volkan Konak’a Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Devlet Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı!

Usta sanatçı Volkan Konak, dün KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Konak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAHÇELİ'DEN KONAK PAYLAŞIMI

Konak'ın hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı geldi.

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Bahçeli yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur.

Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon’un kıymetli evladı Volkan Konak’a Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Volkan Konak MHP
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