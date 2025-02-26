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  4. Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek'ten çok konuşulacak kum saati paylaşımı! Cumhur İttifakı'nın başladığı 2018'i işaret etti

Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek'ten çok konuşulacak kum saati paylaşımı! Cumhur İttifakı'nın başladığı 2018'i işaret etti

26.02.2025 13:12
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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı olan Yıldıray Çiçek; sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Kum saati göndermesi yapan Yıldıray Çiçek; 2018 tarihiyle 2024 tarihini not etti.

Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek'ten çok konuşulacak kum saati paylaşımı! Cumhur İttifakı'nın başladığı 2018'i işaret etti

Paylaşımına ülkücü camianın yakından tanıdığı Ahmet Şafak'ın 'Neyse' şarkısını da ekleyen Yıldıray Çiçek'in bu gönderisinin üzerinden bir saat geçti.

kum sa

BAHÇELİ'NİN BASIN DANIŞMANINDAN KUM SAATİ PAYLAŞIMI

Bu kum saati paylaşımının neden yapıldığı, muhtemel ki ikinci bir paylaşımla belli olacak. 2018 tarihi AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın başladığı tarih olarak dikkat çekiyor.

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Aynı zamanda Türkgün yazarı da olan Yıldıray Çiçek bugünkü yazısında da "Hançerleyen, hançerlendim diyor" başlığını kullanmıştı. Çiçek'in bugünkü yazısında ne vardı? İşte o yazı:

"Türk siyasetinde "Bu kadar sadakat yoksunu insan" başlıca bir problemdir. Türk siyaseti, kalitesiz siyasetçilerle ve siyasi ile kişisel menfaatleri için kılıktan kılığa girenlerle seviyesini yitirmektedir. Bu manzaraya katkı sunup bir de nutuk atanlar, seviyenin düşmesinin yegâne sebebidir.

Buğra Kavuncu, MHP’ye ihanet eden "Bu kadar sadakat yoksunu insan", kimlerdi? İsimlerini sayar mısın? Hafızamız tazelensin…

Hey, Mansur Yavaş! MHP’de iken dayanışma duygularını kim tüketmişti? Anlat da seni balon gibi şişiren hikâyeler son bulsun…"

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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