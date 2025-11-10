HABER

Devlet erkanı 10 Kasım’da Ata'nın huzurunda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı ve devlet 10 Kasım'da Anıtkabir'e çıktı. Ulu önderin vefatının 87. yıl dönümünde düzenlenen resmi törende saygı duruşunda bulunulup, mozoleye çelenk bırakıldı.

Devrim Karadağ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında devlet erkanı Anıtkabir’de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, TBMM Başkanı, bakanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve siyasi parti temsilcileri Aslanlı Yol’dan mozoleye yürüdü.

Başta CHP lideri Özgür Özel ve muhalefet liderleri de kortejde yerini aldı.

Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm protokol saygı duruşunda bulundu.

Ardından Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıldı ve Misak-ı Millî Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri imzalandı.

