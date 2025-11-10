Devlet erkanı 10 Kasım’da Ata'nın huzurunda!

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında devlet erkanı Anıtkabir’de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, TBMM Başkanı, bakanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve siyasi parti temsilcileri Aslanlı Yol’dan mozoleye yürüdü.
Başta CHP lideri Özgür Özel ve muhalefet liderleri de kortejde yerini aldı.
Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm protokol saygı duruşunda bulundu.
Ardından Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıldı ve Misak-ı Millî Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri imzalandı.
