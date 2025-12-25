HABER

İrtikap soruşturmasında tutuklanmıştı! Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz tahliye edildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Yahşihan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile eski imar müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İrtikap soruşturmasında tutuklanmıştı! Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz tahliye edildi

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Osman Türkyılmaz ile eski imar müdürü M.T., tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, tanık beyanlarının ardından sanıkların savunmaları alındı.
Eski imar müdürü M.T., bazı dairelerin bedelsiz verildiğini iddia ederken, Osman Türkyılmaz ise bu iddiaları reddederek kendisine herhangi bir talimat vermediğini savundu.

Türkyılmaz, yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek beraat istedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Osman Türkyılmaz ve M.T.’nin adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve suça iştirak suçlarından açılan davanın yargı süreci devam ediyor.

