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Devlet hastanesinde yolsuzluk iddiası! Sağlık Bakanlığı duyurdu: 6 kişi gözaltına alındı

Sağlık Bakanlığı bir profesör, bir doçent ve dört doktorun, 29 mağdurdan “bağış” ve “medikal malzeme” adı altında haksız kazanç elde ettiğini ve 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Devlet hastanesinde yolsuzluk iddiası! Sağlık Bakanlığı duyurdu: 6 kişi gözaltına alındı

Sağlık Bakanlığı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ciddi bir yolsuzluk iddiasıyla ilgili soruşturmada önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu.

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BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA TOPLAMIŞLAR

Göğüs Cerrahisi Bölümü’nde görevli doktorların tedavi süreçlerinde hastalardan maddi menfaat talep ettiği ve hastaları özel sağlık kurumlarına yönlendirdiği yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar ve toplanan deliller neticesinde, hastanede görevli bir profesör, bir doçent ve dört doktorun, diğer şüphelilerle birlikte organize bir şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

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Doktorların hasta veya yakınlarından ameliyatların erkene alınması, biyopsi işlemleri için “bağış” ya da “medikal malzeme” adı altında para aldığı ve patoloji işlemlerini yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarlara yönlendirdiği ve bu paraları yakınlarının banka hesaplarına aktardığı belirlendi.

BAKANLIK DUYURDU: "6 KİŞİ GÖZALTINDA"

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklama şöyle: "Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.

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Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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