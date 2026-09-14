Devlet hastanesine ikinci dalga operasyon! Doktor ve tıbbi sekreterler de dahil 15 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik başlatılan uyuşturucu ve tefecilik soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında doktor, tıbbi sekreter ve iş insanlarının da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İLK OPERASYON GEÇEN SENE YAPILMIŞTI

Operasyonun ilk dalgası Temmuz 2025'de yaşandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken, doktorların imzalarının taklit edilerek bazı narkotik ilaçların yasa dışı yollarla edinilmesinin sağlandığı ve bu ilaçların üçüncü şahıslara satıldığı belirlendi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası aralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, tıbbi sekreterler, temizlik görevlileri, galericiler, iş adamları ve sanayici esnafı olmak üzere toplam 18 şahıs gözaltına alınmıştı.

Şahıslarla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, şüphelilerin yargılanmalarına devam ediliyor.

İKİNCİ DALGA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Olayda sanık ifadeleri ve ele geçirilen dijital materyallerden yola çıkan savcılık olayla ilgili ikinci dalga operasyon başlattı.

DOKTOR, HASTANE ÇALIŞANI VE İŞ İNSANLARININ DA ARASINDA OLDUĞU 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla sabah erken saatlerde çok sayıda polisin katılımıyla yapılan operasyonda aralarında yine doktor ve Devlet Hastanesi çalışanları ile iş insanlarının bulunduğu yaklaşık 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır