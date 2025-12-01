Devlet himayesinde yetişti, son yolculuğuna protokol uğurladı

Rize’de 79 yaşında vefat eden devlet himayesindeki yaşlı kadın, protokol tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Devletin himayesinde dönemin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişen ve hep devlet koruması altında olan Melek Tepe, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü 79 yaşında hayatını kaybetti. Kimsesi olmayan Tepe için dün ikindi vakti Sahil Camii’nde cenaze namazı kılındı. Tepe için taziyeleri ise Rize Valisi İhsan Selim Baydaş kabul etti. Vali Baydaş ve protokol üyelerinin omuzlarında İslampaşa Mahallesi Rize Belediyesi Asri Mezarlığı’na getirilen Tepe’nın naaşı, burada dualarla defnedildi.

Kaynak: İHA