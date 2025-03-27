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Devlet Tiyatroları rekora koşuyor! Bakan Ersoy duyurdu: “Sanatın gücüyle tiyatro sahnesinde tarih yazıyoruz”

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 12:45
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde, Devlet Tiyatrolarının 2023-2024 sezonunda 2 milyon 149 bin 361 seyirciye ulaşarak büyük bir başarıya imza attığını açıkladı. Bakan Ersoy, Devlet Tiyatroları'nın sahnede rekora koştuğunu ve 737 turne ile Türkiye'yi dolaştığını belirtti.

Devlet Tiyatroları rekora koşuyor! Bakan Ersoy duyurdu: “Sanatın gücüyle tiyatro sahnesinde tarih yazıyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde, Devlet Tiyatrolarının 2023-2024 sezonunda elde ettiği başarıları ve rekor kıran izleyici sayısını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.

Devlet Tiyatrolarının sahneye koyduğu seçkin oyunlar, ulusal ve uluslararası prestijli festivaller ile yenilikçi yaklaşımlarla yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten Bakan Ersoy, sahnelerdeki seyirci rekoruna da vurgu yaptı.

Sahne sanatlarının Türkiye genelinde ulaştığı etkileyici büyümeye dikkati çeken Ersoy, Türkiye’yi tiyatro perdesiyle kucakladıklarını söyledi.

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SOSYAL MEDYASINDAN DUYURDU

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayan Bakan Ersoy sosyal medya paylaşımlarında şunları kaydetti:

“Sanatın gücüyle sahnede tarih yazıyoruz!

Sahneye koyduğu seçkin oyunlar, ulusal ve uluslararası prestijli festivaller, yenilikçi yaklaşımlarla Devlet Tiyatroları yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sahneler de rekora koşuyor!

DEVLET TİYATROLARIMIZ 2023-2024 SEZONUNDA:

  • 2 milyon 149 bin 361 seyirciye ulaştı!
  • 224 yerli ve yabancı oyun sahneledi!
  • 737 turneyle Türkiye’yi dolaştı!

‘Hiçbir Yeri Unutmadık’ dedik ve sahnesi olmayan ilçelere, köylere ulaştık.

"Kamyon Tiyatro" ile özellikle deprem bölgelerine sanatı taşıyarak 55 il ve 80 ilçede 41 bin 848 seyirciyle buluştuk.

"Yüzyıllık Destan-Ateş, Savaş, Bayrak" üçlemesi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına damgasını vurdu.

63 temsilde 31 bin 255 seyirciyi büyüleyen bu destansı yapıt, Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizde de büyük ilgi gördü.

Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştiren 40 farklı oyunla 257 bin 146 seyirciye ulaştık.

"Filozof Çocuklar Projesi" ile 3-6 yaş arası miniklere özel temsiller düzenleyerek felsefi düşünce yapılarının gelişimine katkı sağladık.

Ve sanatın ışığında yürümeye devam ediyoruz...

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyor, sahnenin büyüsüne emek veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.”

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DEVLET TİYATROLARI SANATA YÖN VERİYOR

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sahneye koyduğu seçkin oyunlar, ulusal ve uluslararası prestijli festivaller, yenilikçi yaklaşımlarla sanatın birleştirici gücüyle yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Klasik eserlerden çağdaş oyunlara uzanan geniş repertuvarıyla tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatan kurum, sanatın evrensel diliyle Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışındaki önemli festivallerde perdelerini açıyor.

75 yıllık tarihinde görülmemiş bir başarıya imza atan Devlet Tiyatroları 2023-2024 sezonunda 59 sahnede bir önceki sezona göre yüzde 66 oranında artış sağladı ve 2 milyon 149 bin 361 seyirciye ulaştı.

Yeni vizyonuyla 105’i yerli, 119’u yabancı olmak üzere toplam 224 oyun sahneleyen kurumun Türkiye’nin dört bir yanına düzenlediği turneler bir önceki sezona göre yüzde 69 oranında artarak 737’ye ulaştı.

ANADOLU'NUN HER KÖŞESİNE UZANAN SANAT ELİ: "HİÇBİR YERİ UNUTMADIK"

"Hiçbir Yeri Unutmadık" sloganıyla yola çıkan Devlet Tiyatroları, 10 yıl aradan sonra "Büyük Anadolu Turnesi" geleneğini de yeniden canlandırdı.

Tiyatro sahnesi olmayan ilçe ve köylere, özellikle de deprem bölgelerine "Kamyon Tiyatro" ile ulaşan kurum 55 il ve 80 ilçede 41 bin 848 seyirciyle buluştu.

CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL DESTAN: "YÜZYILLIK DESTAN-ATEŞ, SAVAŞ, BAYRAK"

Cumhurbaşkanlığı Özel Projesi olarak hayata geçirilen "Yüzyıllık Destan-Ateş, Savaş, Bayrak" üçlemesi ise Cumhuriyet'in 100. yılına damgasını vurdu.

Kapalı gişe olarak perdelerini seyirciye açan eser 63 temsilde 31 bin 255 seyirciyi büyüledi. Bu destansı yapıt, Türkiye genelinde ve Kültür Yolu Festivallerinde de tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

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ULUSLARARASI ARENADA TÜRK TİYATROSUNUN GURURU

Türk tiyatro sanatını uluslararası platformlarda da başarıyla temsil eden Devlet Tiyatroları, yurt dışı turne faaliyetlerinde yüzde 117 oranında artış sağladı.

Avrupa Festivaller Birliği (EFA) ve Avrupa Tiyatro Konvansiyonu (ETC) gibi prestijli kuruluşlara yeniden katılarak uluslararası iş birliklerine hız verdi.

Yunanistan ile ortaklaşa sahnelenen "Romeo ve Juliet" oyunu ise sanatın birleştirici gücüne örnek oldu.

ENGELLERİ AŞAN SANAT: ERİŞİLEBİLİR TİYATRO VE ÖZEL PROJELER

Dezavantajlı grupların tiyatroyla buluşmasını kolaylaştırmak için "Erişilebilir Tiyatro" projesi de hayata geçirildi.

Görme ve işitme engelli bireylerin tiyatro keyfini yaşayabilmesi için sesli betimleme ve üst yazı teknikleri kullanıldı.

Devlet koruması altındaki çocuklar, huzurevi sakinleri ve dezavantajlı çocuklar için “Öğretmenim Benimle” projesiyle özel temsiller düzenlenerek sanatın iyileştirici gücüyle buluşmaları sağlandı.

"Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar" projesiyle koruma altındaki çocukların yetenekleri keşfedildi ve "Şair Evlenmesi" oyunu seyirciyle buluştu.

SANATIN COŞKUSU FESTİVALLERLE DORUKTA

Devlet Tiyatroları'nın farklı konseptlerde düzenlediği ulusal ve uluslararası 9 tiyatro festivaliyle de oyun ve seyirci sayısını ikiye katlayarak 126 bin 163 rakamına ulaştı.

Kültür Yolu Festivalleri kapsamında ise 60 oyun, 175 temsille 63.518 seyirciyle buluştu.

Devlet Tiyatroları, 2023-2024 sezonunu 11 ödülle kapatırken ödül sayısını 71'e çıkartıp rekor kırarak hak ettiği takdiri topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Tiyatro kültür ve turizm bakanı kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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