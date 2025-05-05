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Devrek’te düzenlenen çeşitli spor etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen " Spor her yerde" etkinliği katılımcılar ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Devrek’te düzenlenen çeşitli spor etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü

Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen etkinlikler kapsamında Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda hayata geçirilen spor karşılaşmalarında golf, basketbol, dövüş sporları, dart, tenis, badminton, fasulye torbası, floor curlin,fitness,voleybol, halk oyunları ve bilek güreşi vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı.
Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkan Vekili Uğur Erdem ve Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik’in de katıldığı etkinliklerde sporcu ve idarecileri tebrik eden Kaymakam Evlice," Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devrek
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