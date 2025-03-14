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Devrek, Türkiye'nin en sıcak bölgesi olarak dikkat çekiyor

14.03.2025 16:24
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Zonguldak'ın Devrek ilçesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en yüksek sıcaklık ölçümleri listesinde, üst üste iki gün boyunca Türkiye'nin en sıcak bölgesi olarak yer aldı.

Devrek, Türkiye'nin en sıcak bölgesi olarak dikkat çekiyor

Son günlerde hava sıcaklıklarıyla adından sıkça söz ettiren Zonguldak'ın Devrek ilçesi, Mart ayının ortasında yazdan kalma günler yaşatarak Türkiye'nin en sıcak bölgeleri arasında öne çıktı. Meteorolojik verilere göre, 12 ve 13 Mart 2025 tarihlerinde Devrek, ülke genelinde en yüksek sıcaklık değerlerine ulaştı. 12 Mart'ta termometreler 31,4 santigrat dereceyi gösterirken, 13 Mart'ta 32 dereceye ulaştı. 11 Mart tarihinde de Devrek, 27,1 derece ile Türkiye'nin en sıcak ilk 10 yeri arasında yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Devrek'in beklenmedik "yaz havası" ile anılmasına bölge halkı da şaşırdı. Söz konusu sıcaklığın Adana'da bile görülmediğini ifade eden vatandaşlar, "31 derece ile Devrek rekor kırdı. Adana'da bile bu mevsimde bu sıcaklık görülmedi. Mevsimler değişiyor" ifadelerine yer verdiler.

Bazı vatandaşlar ise sıcak havadan memnun olduklarını ifade ederek "Soğuk havaları da gördük. Sıcak havayı seviyoruz. Memnunuz" diye belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Devrek
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