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Devrek’te hıdrellez şenliği

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, Belediye tarafından organize edilen Hıdırellez etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Devrek’te hıdrellez şenliği

Baharın müjdecisi, bereketin simgesini temsil eden ve yakın yıllara kadar ilçenin bazı kesimlerinde yaşatılan ve zaman geçtikçe de unutulanlar arasına giren Hıdrellez kutlamaları, Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle tekrar hayata geçirildi. Program erken saatlerde olmasına rağmen, ilçede yaşayan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Sabah saat 06’da başlayan ve Cumhuriyet Alanında bir araya gelen protokol ve vatandaşlar, Devrek Belediye Başkan Vekili Uğur Erdem ve diğer protokol üyeleri ile birlikte Devrek Belediye Şehir Bandosu nezaretinde Millet Bahçesine doğru yürüyüşe katıldılar. Buradaki program da Devrek Belediyesi din görevlisi tarafından dualarla başlandı. Yapılan duanın ardından sonra katılımcılar tarafından maniler okunurken, vatandaşlara belediye tarafından simit ve kahvaltı ikramında bulunuldu. Hıdırellez ateşinin yakılmasından sonra adet gereği belediye başkan vekili ile protokol üyeleri ve vatandaşlar yakılan ateşin üzerinden atlamasından sonra program sona erdi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hıdırellez
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