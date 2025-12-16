Devrilen kamyonda sıkışan sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Arabacı Sokak üzerinde bulunan hafriyat dökme sahasında Cemil E. idaresindeki 07 BTH 959 plakalı hafriyat yüklü kamyon, damperi boşaltırken devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Yaralı sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA