Erdoğan'dan Karadeniz'deki gerilimle ilgili açıklama: "İkazlarımızı iletiyoruz"

16'ncı Büyükelçiler Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli değerlendirmelere yer verdi.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Devlet geleneğimizde istişarenin ayrı bir önemi vardır. Devlet aklı kavramı istişare kültürünün zengin bir tecrübeden süzülerek uygulamaya geçilmiş halidir. 2008 yılından beri düzenlediğimiz konferansımızı her yıl farklı bir temada gerçekleştiriliyor. Bu konferans, Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika başlıklarını içeriyor.

"SORUNLARI DAHA DA DERİNLEŞTİRMİŞTİR"

Son yıllarsa teknoloji ve küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası ilişkiler çok daha geniş bir alanı kapsar hale geldi. Son 30 yılda iki kutupluluktan çok taraflılığa evrilen uluslararası sistemin gelinen noktada çok kutupluluğa dönüşmeye başladığını görüyoruz. Büyük oranda söylem düzeyinde kalsa da insan hakları ve küresel adalet gibi kavramlar çok daha fazla yer alıyor.

Burada şu tespitin de mutlaka yapılması gerekiyor. Tüm bu gelişmeler, insani krizleri, savaşları, çatışmaları çözmek yerine sorunları daha da derinleştirmiştir.

"MAZLUMU EZEN BU DÜZEN, ADALETSİZLİK, İSTİKRARSIZLIK ÜRETTİ"

Ruanda'da yaklaşık 100 gün içinde 8700 bin insan soykırıma uğradı, Bosna'da utanç verici katliamlar yaşandı. Irak'ta, Arakan'da, Somali'de ve daha birçok farklı yerde milyonlarca masum insan çatışma ve iç savaş sebebiyle hayatını kaybetti. Haksız de olsa güçlüyü koruyan, haklı da olsa mazlumu ezen bu düzen, adaletsizlik, istikrarsızlık üretti.

"HİROŞİMA'YA ATILANDAN 14 KAT FAZLA BOMBA İLE GAZZE'Yİ YERLE BİR ETTİLER"

Soykırımdan önce 2,3 milyon civarındaydı. İşte böyle bir yerleşim alanına 200 bin tondan fazla bomba atıldı. Hiroşima'ya atılandan 14 kat fazla bomba ile Gazze'yi yerle bir ettiler.

Özellikle son yıllarda kriz ve çatışmalarla anılan coğrafyamızda herkesin kazançlı çıkacağı bir barış kuşağı oluşturmanın mücadelesini veriyoruz. İsrail'in artan ihlallerine rağmen Hamas'ın serin kanlı tutumu sayesinde ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

103 bin tonu aşan insani yardımla burada da farkımızı ortaya koyuyoruz. Önceliğimiz ateşkesin kalıcı olması ve yardımların Gazze'ye engelsiz ulaşmasıdır.

"ÜLKEMİZDEN SURİYE'YE DÖNEN SURİYELİLERİN SAYISI 580 BİNİ BULDU"

Suriye'de de benzer bir çaba içerisindeyiz. Suriye'nin uluslararası topluma yeniden entegrasyonu konusunda kısa sürede ciddi mesafe alındı. Ülkemizden Suriye'ye dönen Suriyelilerin sayısı 580 bini buldu.

"KIYAMATE KADAR BURADA OLACAĞIZ, BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

10 Mart mutabakatının uygulanması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Suriye'yi oluşturan tüm kesimlerin yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür. Kıyamete kadar burada olacağız ve birlikte yaşayacağız.

KARADENİZ'DEKİ SALDIRILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında her iki ülkeyi üç defa bir araya getirdik. İstanbul süreci neticesinde insani alanda elde edilen kazanımlar Türk diplomasisi için kayda değer bir başarı teşkil etmiştir. İstanbul sürecinin yanı sıra Ukrayna savaşı çerçevesinde bugüne kadar Karadeniz tahıl girişimi ve esir tutuklu değişimi gibi pek çok inisiyatife öncülük ederek insani sahada somut sonuçlara ulaştık.

"İKAZLARIMIZI İLETİYORUZ"

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulayarak savaşın Karadeniz'e sirayet etmesine mani olduk. Fakat son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Ticaret gemileri sivil gemileri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Her iki tarafa da bu konuda ikazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME: "BAZI SEMBOLİK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Yıllardır barışa hasret kalan Güney Kafkasya bugün tarihi bir dönemden geçiyor. Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalamaya hiç olmadıkları kadar yakınlar. Azerbaycan’la diyalog halinde biz de Ermenistan ile normalleşme sürecini ilerletiyoruz. İnşallah gelecek sene başından itibaren bazı sembolik adımlar atacağız.

"BÜYÜKELÇİLERİMİZİN CANLA BAŞLA ÇALIŞTIĞININ FARKINDAYIM"

Büyük devlet olmak vatandaşına sahip çıkmak demektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız İslam ve yabancı düşmanlığı başta olmak üzere ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Vatandaşlarımıza yurt dışında gerekli hizmetlerin sağlanması, hakların savunulmasında büyükelçilerimizin canla başla çalıştığının farkındayım.

Ekonomi ve ticareti dış politikadan ayrı tutmak mümkün değil. Türkiye yılda sadece 36 milyar dolar ihracattan yıllık 270 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldiyse sizin bunda büyük emeğiniz var. Sizin de çabalarınızla 61.1 milyar dolar turizm gelirine, 60 milyon 500 bin turist rakamına ulaştık. Dış ticarette savunma sanayiinde hedef büyüterek yola devam ediyoruz. Halihazırda dünyanın en büyük 11’inci savunma ihracatçısıyız. Yılın ilk 10 ayında 6.7 milyar dolarla önemli bir ivme yakaladık. 2028 için hedefimiz savunma ve havacılık ihracatımızı 11 milyar dolara çıkarmak ve dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasına girmek. El ele verecek uyum içinde çalışacak ve bu hedefe ulaşacağız.

"FETÖ'NÜN YURT DIŞINDAKİ UZANTILARI İLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRMELİYİZ"

15 Temmuz'un faili FETÖ'nün yurt dışındaki uzantıları ile mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bu ihanet şebekesinin tekrar bir tehdit oluşturmasına izin veremeyiz"