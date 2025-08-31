Devrilen minibüste vefat etmişlerdi! 2 sağlık çalışanı toprağa verildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire Gülşen Ayğün ile psikolog Meryem Ege'nin de aralarında olduğu sağlık görevlileri, dün gezi için Diyarbakır'ın Eğil ilçesine gitti. Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu direğe çarparak devrildi. Kazada, minibüsteki Meryem Ege ile Gülşen Ayğün hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Meryem Ege ile Gülşen Ayğün’ün cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirildi. Ayğün'ün cenazesi, öğlende Şambayat beldesinde, Ege'nin cenazesi ise Kahta ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır