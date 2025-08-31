HABER

Devrilen minibüste vefat etmişlerdi! 2 sağlık çalışanı toprağa verildi

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde, devrilen tur minibüsünde hayatını kaybeden sağlık çalışanları, memleketleri Adıyaman'da toprağa verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire Gülşen Ayğün ile psikolog Meryem Ege'nin de aralarında olduğu sağlık görevlileri, dün gezi için Diyarbakır'ın Eğil ilçesine gitti. Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu direğe çarparak devrildi. Kazada, minibüsteki Meryem Ege ile Gülşen Ayğün hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Meryem Ege ile Gülşen Ayğün’ün cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirildi. Ayğün'ün cenazesi, öğlende Şambayat beldesinde, Ege'nin cenazesi ise Kahta ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

