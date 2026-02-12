Devrilen motosikletin sürücüsü ambulansta tedavi edildi

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda Kızılağaç Kavşağı’ndan Kızılağaç Mahallesi’ne dönüş yapmakta olan M.E. idaresindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet yola savruldu. Motosikletiyle birlikte bir süre sürüklenen sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, sürücüye ambulansta müdahalede bulundu. Motosiklet sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır