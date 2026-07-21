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Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi Zey Caddesi üzerinde N.K. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü N.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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