Devrilen traktörün altında kalan Buldanlı çifti ölüm ayırdı

Kaza, Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendilerine ait üzüm bağında çalışan Yusuf Boylu (53) ve eşi Raziye Boylu’nun (48), içerisinde bulunduğu traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yuvarlanarak takla attı. Devrilen traktörün altında kalan çifti görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çift, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Raziye Boylu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.



