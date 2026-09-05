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Devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Mücahit Mutlu, kontrolünü kaybettiği traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi

Kaza, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesi Avlayan köyü Kabaçayır mevkisinde meydana geldi. Mücahit Mutlu'nun kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi.

Devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi 1

DÜZCE'DE FECİ KAZA

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Mutlu, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi 2

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde, Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mutlu'nun cansız bedeni, otopsinin için morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce traktör kaza
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