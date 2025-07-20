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Devriye atan polislerin fark ettiği yangın kısa sürede söndürüldü

Düzce'de polis ekipleri devriye attıkları sırasında bir evin kuruluğunda yangın olduğunu fark ettiler. Yangının eve giden doğal gaz ana hattına ulaştığını gören polisler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Devriye atan polislerin fark ettiği yangın kısa sürede söndürüldü

Olay sabah saatlerinde Karaca Mahallesi Çileli Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yol üzerinde devriye atan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri Orhan Yavuz'a ait evin kuruluğundan duman geldiğini fark ettiler. Dumanı kontrol için eve yaklaşan polis ekipleri, yangın nedeniyle çıkan alevlerin eve giden ana doğal gaz hattına ulaştığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Düzce
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