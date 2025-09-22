HABER

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Sındırgı açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki deprem sonrası sosyal medyada ortaya atılan “depremzedelere konteyner verilmedi” iddialarını yalanladı.

Cansu Akalp

Merkezden yapılan açıklamada, 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda bölgeye 320 konteyner sevk edildiği, bunlardan 263’ünün kurulumunun tamamlandığı bildirildi. Sındırgı ve Bigadiç ilçelerine 242 yaşam ve 13 çalışma konteynerinin yerleştirildiği, talebe göre ilave konteynerlerin kurulumunun sürdüğü belirtildi.

"320 KONTEYNER SEVK EDİLDİ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamaları şöyle;

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla AFAD koordinasyonunda bölgeye toplam 320 konteyner sevk edilmiş, 263’ünün kurulumu tamamlanmıştır.

Bu kapsamda Sındırgı ve Bigadiç ilçelerine 242 yaşam konteyneri ve 13 çalışma konteyneri kurulmuş olup talep doğrultusunda ilave konteynerlerin yerleştirilmesine devam edilmektedir. Kurulan konteynerler da temel yaşam malzemeleriyle donatılmış olarak teslim edilmektedir.

60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Buna ek olarak, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Balıkesir’e 50 milyon TL ve Manisa’ya 10 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir.

