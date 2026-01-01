Dicle’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Kar etkisini sürdürerek devam ederken kar lastiği bulunan ve zincir takan araçlar dahi trafikte güçlükle ilerledi. Dicle’de taşıma sistemi ile evlere ulaştırılan doğal gazın dün gece saatlerinde bitmesi çok sayıda vatandaş tarafından tepki ile karşılandı. İlçede mevcut yol açma çalışmalarının yetersiz olduğu ve hava muhalefetinden daha az etkilenmek için mevcut yol açma çalışmalarının arttırılması gerektiği vurgulandı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER DE YAŞANDI

Hayatı olumsuz etkileyen karın yoğun şekilde yağdığı Dicle’de yürekleri ısıtan görüntüler de yaşandı. Çalınan müzik eşliğinde karlı zeminin üstünde halay çeken bazı vatandaşlar, hava muhalefeti nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen keyifli anlar yaşandı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır