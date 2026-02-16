Bayburt'un Arpalı beldesinde 3 kurt görüldü

Karla kaplı arazide dolaşan 3 kurt, beldede yaşayan bir vatandaş tarafından fark edildi. Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerde, önde ilerleyen kurdun adeta gözcülük yaptığı, diğer iki kurdun ise belirli bir mesafeyi koruyarak arkasından hareket ettiği görülüyor.

Vatandaşın ses çıkarması üzerine kurtlar hızla bölgeden uzaklaştı.

Seri ve atik yapılarıyla bilinen, gelişmiş koku duyularına sahip kurtlar, son dönemde Bayburt genelinde daha sık görülmeye başlandı. Doğal yaşam alanları dağlık ve ormanlık bölgeler olan kurtların kış şartları nedeniyle köy yerleşimlerine yakın alanlarda yiyecek arayışına girdiği tahmin ediliyor.

