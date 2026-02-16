Kesik baş cinayetinde çarpıcı gelişme! Yakınları ilk kez konuştu: "Elleri ceplerinde, gayet rahat yürüyorlardı"

Şişli'de yaşanan korkunç olaya ilişkin yeni ayrıntılar gelmeye devam ederken Durdona Khokimova'nın ağabeyi ve birlikte yaşadığı kişi ilk kez açıklamalarda bulundu. İki çocuk annesi Khokimova'nın ağabeyi Eldor Djuraev ve Khokimova'nun birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Erhan Dursun vahşi cinayete isyan ederken katil zanlısının iddialarını yalanladı. Aile, zanlıların en yüksek cezayı almasını istediklerini belirtti.

"KATİLLER ELLERİNİ CEPLERİNDE RAHAT YÜRÜYORLARDI"

38 yaşındaki Erhan Dursun, aşk ve dini nikah iddialarını reddederek katil zanlısının bunları hafifletici neden olarak sunduğunu ifade etti. Dursun, Khokimova'nın bir yıldan fazla bir süredir katil zanlısı D.A.U.T'yi ve ailesini tanığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Vahşice katletti, eşime konuşmak için fırsat vermemiş. Arkadaşlarına, gezmeye gideceğim demişti. Alt kat komşumla 1 saat sonra Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezine gitmek için sözleşmişler. Akşam saat 23.00-24.00 civarıydı, yatmaya hazırlanıyorduk, bir an kapı çaldı. 5-6 tane polis geldi. Sonra karakola götürdüler, sorgu odasına aldılar, 1-2 saat sonra da katilleri geldi. Bana bu şekilde öldüğünü söylemediler, sadece öldü dediler. İlk önce çok kabullenemedim. Zanlıları ilk sorgu odasının camından gördüm. Elleri ceplerinde, gayet rahat yürüyorlardı."

"ALDATMA AMACI OLSA ZATEN OĞLUMLA GİTMEZ"

Eşiyle zanlının ilişkisi olduğu iddialarını yalanlayan Dursun, "Eşim beni asla aldatmaz, yüzde 99 değil, yüzde 100 eminim ki beni aldatmaz çünkü aldatma amacı olsa zaten oraya oğlumla gitmez. Oğlum her şeyi konuşabilen, herkesle konuşabilen biri kesinlikle böyle bir şey olmaz. Adalete güveniyorum, bu kadar vahşi bir cinayeti işlemiş birine en yüksek seviyede ceza verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

"YANINDAKİ KİŞİ OĞLUMU ALIP TAKSİYE BİNDİRİYOR"

Sözlerini sürdüren Dursun, "2019'un ekim ayında tanıştık, bir arkadaşımın arkadaşıydı, yurt dışından gelmişti. 3-4 ay sonra da Esenler'de oturuyorduk, yanıma taşındı, ondan beri de beraberiz. Eşimin Özbekistan'da evli olduğu burada da birden fazla eşi olduğuyla bilgiler var. Özbekistan'da evli, 14 yıl önce eşinden ayrılmış, boşanamadı." diyerek iddiaları bir kez daha yalanladı.

Dursun açıklamalarına şunları da ekledi:

"Eşim olay yerine otobüsle gitmiş, eve yakın bir marketten oğlum bahsediyor önünde beklemişler. Annesi hemen geleceğini söylemiş. Aradan 5 dakika geçtikten sonra oğlum annesini arıyor, 14.45'te annesi cevap vermiyor. 15.17'de tekrar arıyor, cevap vermiyor, tekrar bir kere daha arama yapıyor, cevap vermiyor. Yanındaki kişi, oğlumu alıp taksiye bindiriyor. Taksici Aksaray metrosunun oraya getirmesini söylüyor, taksici orada indiriyor. Oğlum oradan eve yürüyerek geliyor. Muhtemelen oğlumu oyalamak için annesini tek içeri çağırdılar.

"HALA KALBİMİZ PARÇALANIYOR"

Ailecek büyük üzüntü içinde olduklarını, zanlıların en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyen Khokimova'nın ağabeyi Eldor Djuraev, "Olayı ailemden küçük kardeşimden ağlayarak öğrendim. Hemen Özbekistan'dan Türkiye'ye geldik. Ailecek bunu hala kabullenemiyoruz. Çok şoktayız ama en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Böyle bir vahşetler biz hiçbir zaman duymadık. Hala kalbimiz parçalanıyor, diyecek söz bulamıyoruz. 2 kız çocuğunu sonuna kadar kendim sahipleneceğim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Şişli'de çöp konteyneri içinde başı olmayan bir kadın cesedi bulunmasıyla ilgili iki kişi, havalimanında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı.

Şuçunu itiraf eden 31 yaşındaki Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ve 29 yaşındaki Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev'in kasap olduğu ortaya çıkmıştı.

Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, öldürülen kadınla ilişkisi olduğunu söyleyip, aralarında tartışma yaşandığını savunmıuştu.

Turdımurotov, cinayeti de bu sırada işlediğini anlattı. Gözaltına alınan diğer zanlının ise cesedin parçalanmasına yardımcı olduğu öğrenilmişti.

Son olarak 36 yaşındaki Durdona Khokimova isimli kadını öldüren iki kişinin bir gün önce başka bir kadını daha öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır