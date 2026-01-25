HABER

Şişli'deki kesik baş cinayeti infial yaratmıştı! Şüpheliler yakalandı, biri sevgilisi çıktı

Türkiye, Şişli'de bulunan kesik baş cinayetini konuşmuştu. Konteyner içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemer sonucu öldürülen kadının, Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova(37) olduğu belirlendi. Kadının başı ve kesik bacaklarına konteynerde rastlanmazken, başka bir caddede bulunan valiz incelendi. Ekipler, Durona'yı, sevgilisi Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'un(31) öldürdüğünü tespit etti. Cani sevgili ve ona yardım eden G.A.K. (29) adlı şüpheli kaçmak üzereyken yakalandı. İşte detaylar!

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta saat 20.00 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı. İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi.

Şişli deki kesik baş cinayeti infial yaratmıştı! Şüpheliler yakalandı, biri sevgilisi çıktı 1

KAĞIT TOPLARKEN CESEDİ BULDU

Mahallede kağıt toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak No: 25 önünde bulunan konteynerde çarşafa sarılı cesedi fark etti. Polis merkezine giden O.Ç. durumu bildirerek, ekiplerle olay yerine geldi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede önlem alarak detaylı inceleme başlattı. Ekipler, konteynerde ve çevresinde delil araştırması yaptı.

Şişli deki kesik baş cinayeti infial yaratmıştı! Şüpheliler yakalandı, biri sevgilisi çıktı 2

VALİZ İNCELEMEYE ALINDI

Polisin yaptığı incelemeler sırasında kadının başı ve kesilen bacaklarına ulaşılamazken, görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda olay yerinde görüldüğü belirtilen şüphelilerle ilgili inceleme başlatıldı. Yine bu şüphelilerin konteyner çevresinde ellerinde görülen valiz ise aynı mahallede Bozkurt Caddesi'nde bulunarak incelendi.

Şişli deki kesik baş cinayeti infial yaratmıştı! Şüpheliler yakalandı, biri sevgilisi çıktı 3

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucunda; kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi sona ererken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şişli deki kesik baş cinayeti infial yaratmıştı! Şüpheliler yakalandı, biri sevgilisi çıktı 4

KATİL SEVGİLİSİ ÇIKTI! 2 ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu öğrenilen D.A.U.T. isimli Özbekistan uyruklu şüphelinin öldürdüğü, G.A.K. isimli şüphelinin de ona yardım ettiği öğrenildi. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünün izlenmesinin ardından iki şüphelinin Gürcistan'a kaçmak için İstanbul Havalimanı'na gittiği tespit edildi. Şüpheliler 8 saatlik çalışmanın ardından yurt dışına kaçmadan önce gözaltına alındı. D.A.U.T. emniyetteki ifadesinde Durdona Khokimova ile gönül ilişkisi olduğunu ve aralarında çıkan tartışma sonrası cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

