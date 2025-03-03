Dicle Nehri'nde görüntülendiler! Sonra gözden kayboldular

Merkez Yenişehir ilçesinde domuz sürüsü, Dicle Nehri'nden geçti. Domuzlar, bölgedeki arazilerde gezindikten sonra gözden kayboldu. Domuz sürüsünün nehirden geçmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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