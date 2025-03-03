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  4. Dicle Nehri'nde görüntülendiler! Sonra gözden kayboldular

Dicle Nehri'nde görüntülendiler! Sonra gözden kayboldular

03.03.2025 12:54
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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nden geçen domuz sürüsü görüntülendi.

Dicle Nehri'nde görüntülendiler! Sonra gözden kayboldular

Merkez Yenişehir ilçesinde domuz sürüsü, Dicle Nehri'nden geçti. Domuzlar, bölgedeki arazilerde gezindikten sonra gözden kayboldu. Domuz sürüsünün nehirden geçmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
domuz
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