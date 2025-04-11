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Didim Belediyesi fırınlarda denetim gerçekleştirdi! Hijyen şartları tek tek kontrol edildi

Aydın’ın Didim ilçesinde sahaya inen zabıta ekipleri fırınlarda hijyen denetimi gerçekleştirdi.Didim Belediyesi vatandaşların sağlığını korumak ve güvenle alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi fırınlarda denetim gerçekleştirdi! Hijyen şartları tek tek kontrol edildi
Çiğdem Sevinç

Aydın’ın Didim ilçesinde sahaya inen zabıta ekipleri fırınlarda hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi vatandaşların sağlığını korumak ve güvenle alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında, fırınlarda ürünlerin hijyen standartlarına uyumu, gramaj ve üretim şartlarının uygunluğu kontrol edildi.

"EN ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ"

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir kentte yaşamalarını sağlamak en öncelikli görevimizdir. Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz fırınlarda sıkı bir denetim çalışması gerçekleştirdi. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fırın
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