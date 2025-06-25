HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Didim Belediyesi’ne ihale yolsuzluğu operasyonu

Didim Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen ihale yolsuzluğu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Didim Belediyesi’ne ihale yolsuzluğu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediyesi’ne bağlı cenaze hizmetleri biriminde ihaleyle yapılan malzeme alımlarında, bazı ürünlerin gerçek değerlerinin üzerinde faturalandığı, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda belediye çalışanı A.O.K. ve eşi Ö.K., eski belediye çalışanı olduğu öğrenilen H.H. ile E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 101 tabanca mermisi, çeşitli firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de feci olay! Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybettiEdirne'de feci olay! Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Bir aile faciayı yaşadı: Aralarında bebek ve çocuk da var...Bir aile faciayı yaşadı: Aralarında bebek ve çocuk da var...

Anahtar Kelimeler:
didim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü futbolcu Osayi’nin başına neler geldi neler! Gece kulübünde tanıştı, evine çağırdı... Soluğu karakolda aldı

Ünlü futbolcu Osayi’nin başına neler geldi neler! Gece kulübünde tanıştı, evine çağırdı... Soluğu karakolda aldı

'4650, 4700, 4750 TL...' Altın için tarih verdi! 'O ay tekrar bekliyorum'

'4650, 4700, 4750 TL...' Altın için tarih verdi! 'O ay tekrar bekliyorum'

Son ankette Yavaş ve İmamoğlu detayı: Yüzde 59,4

Son ankette Yavaş ve İmamoğlu detayı: Yüzde 59,4

Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunmuştu! Sapık şoföre ceza yağdı

Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunmuştu! Sapık şoföre ceza yağdı

Paşinyan'ın eşi Ermenistan'ı karıştırdı! 5 milyonluk Antalya tatili

Paşinyan'ın eşi Ermenistan'ı karıştırdı! 5 milyonluk Antalya tatili

NATO bildirisi yayınladı! 2026 Zirvesi Türkiye'de olacak

NATO bildirisi yayınladı! 2026 Zirvesi Türkiye'de olacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.