Didim'de narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında E.E. ve E.B. isimli şüphelilerin bir çok kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Şahıslar düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 30 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.B. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır