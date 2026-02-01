HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Didim'de şüpheli ölüm! Bir kadın bir erkek sokakta cansız bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde iki kişinin ölümü şüphe uyandırdı. Silahla vurulduğu belirlenen Gül Seher Göksan (44) ve Turan Emre Arıkan'ın (23) cesetleri sokakta bulundu.

Didim'de şüpheli ölüm! Bir kadın bir erkek sokakta cansız bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan'ın (23) sokakta silahla vurulmuş cesetleri bulundu. Polis, Göksan ve Arıkan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Didim de şüpheli ölüm! Bir kadın bir erkek sokakta cansız bulundu 1

SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜLER

Olay, sabah saatlerinde Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler sokakta kanlar içerisinde hareketsiz yatan 1'i kadın 2 kişiyi görüp, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde, silahla vuruldukları belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Didim de şüpheli ölüm! Bir kadın bir erkek sokakta cansız bulundu 2

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, cesetlerden birinin Gül Seher Göksan'a diğerinin Turan Emre Arıkan'a ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Didim de şüpheli ölüm! Bir kadın bir erkek sokakta cansız bulundu 3

ÜZERİNDE DURULAN BİR İHTİMAL VAR

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin, cinayetin başka bir yerde işlenmiş olabileceği ve cesetlerin bölgeye atıldığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da ticari taksi ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralıDiyarbakır’da ticari taksi ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı
İncirliova’da uyuşturucu operasyonuİncirliova’da uyuşturucu operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet didim Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.