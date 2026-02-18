Didim’de tağşiş zeytinyağı operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ramazan öncesi taklit/tağşiş ürünlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde, Aydın il merkezinden Didim’e taklit ürün sevkiyatı yaptığı belirlenen O.A. (33) isimli şahsın aracı ile Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan iş yeri deposunda yapılan aramalarda 3 milyon 250 bin TL piyasa değerinde 2 bin 932 litre taklit/tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır