Didim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanırken 1 kilogram 152 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, düzenlenen operasyonda M.Y.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, düzenlenen operasyonda M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üstünde ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 kilogram 152 gram esrar, 55 bin TL nakit para, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188) suçundan işlem yapılan M.Y. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Kaynak: İHA

Aydın
