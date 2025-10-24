Kaskonuz sadece kazaları mı kapsıyor sanıyorsunuz? Dijipol.com ile detaylı kasko rehberi

Bir sabah arabanızın motorundan gelen garip seslerin sorumlusunun bir kemirgen olabileceğini veya çalınan anahtarınızın size binlerce liralık bir masraf çıkarabileceğini hiç düşündünüz mü?

Bu yazıda, kasko poliçelerinin sadece kazaları değil, aynı zamanda günlük hayatta başınıza gelebilecek pek çok beklenmedik ve can sıkıcı durumu da kapsadığını keşfedeceksiniz. Kaskoyu "sadece kaza için pahalı bir masraf" olarak görenler için fikrinizi değiştirecek, endişeli sürücüler için ise tam bir güvence rehberi olacak bilgiler hazırladık. Meraklı Mynet okuyucusu, "Acaba benim kaskomda da bu var mı?" diye düşünmeye hazırsa, başlayalım.

Dijipol.com üzerinden alınan Kaskonun Karşıladığı ve Çok Az Kişinin Bildiği 5 Sürpriz Durum

Aracınız için en doğru korumayı sağlamak, tüm riskleri bilmekten geçer. Standart kasko teminatlarının ötesinde, poliçenize ekleyebileceğiniz ve sizi büyük masraflardan kurtaracak o kritik güvenceleri yakından tanıyalım.

1. Kemirgen ve Hayvanların Verdiği Zararlar (Motor Kaputunun Altındaki Savaş)

Özellikle kışın soğuk havalarda ısınmak için motor kaputunuzun altına sığınan bir kedi, fare veya başka bir kemirgen, aracınızın elektrik tesisatına, kablolarına ve hortumlarına ciddi zararlar verebilir. Sabah aracınızı çalıştırmak istediğinizde fark ettiğiniz bu durum, binlerce liralık bir tamir faturası anlamına gelebilir.

Çoğu sürücü bu tür bir hasarın kendi cebinden karşılanacağını düşünür. Oysa doğru kasko teminatları ile bu "davetsiz misafirlerin" yol açtığı kasko hayvan zararı kapsamındaki masraflar sigorta şirketiniz tarafından ödenebilir. Bu teminat genellikle standart poliçelerde bulunmaz ve "ek teminat" olarak eklenmesi gerekir. Poliçenizi yenilerken veya ilk kez yaptırırken bu detayı atlamamak, sizi beklenmedik bir mali yükten kurtaracaktır.

2. Anahtar Kaybı veya Çalınması Sonrası Masraflar (Kilit ve İmmobilizer Değişimi)

Modern otomobil anahtarları, basit bir metal parçasından çok daha fazlasıdır; içinde immobilizer gibi gelişmiş güvenlik sistemleri barındıran teknolojik cihazlardır. Bu nedenle araba anahtar çalınması kasko kapsamında mı sorusu oldukça önemlidir. Anahtarınızın çalınması, kaybedilmesi veya gasp edilmesi durumunda, sadece anahtarı yenilemek yetmez. Güvenlik nedeniyle tüm kilit setinin ve immobilizer sisteminin değiştirilmesi gerekebilir ki bu da oldukça pahalı bir işlemdir.

Neyse ki, kapsamlı bir kasko poliçesi bu durumda da yanınızdadır. Anahtar kaybı veya çalınması teminatı sayesinde, kilit sisteminin değiştirilmesi ve yeni anahtarın yapılması gibi masraflar sigortanız tarafından karşılanır.

3. Grev, Lokavt ve Halk Hareketleri Sırasında Oluşan Hasarlar

Toplumsal olaylar, protestolar veya halk hareketleri sırasında aracınız park halinde olsa bile risk altındadır. Kırılan bir cam, ezilen bir kaporta veya atılan bir cismin neden olduğu hasarlar kimsenin aklına gelmek istemeyeceği senaryolardır.

Standart kasko poliçeleri genellikle bu tür durumları kapsamaz. Ancak "Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terör" (GLKHH-T) ek teminatı ile aracınızı bu tür sosyal risklere karşı tam güvence altına alabilirsiniz. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan sürücüler için bu teminat, beklenmedik anlarda ortaya çıkabilecek ciddi maliyetlere karşı önemli bir koruma kalkanı görevi görür.

4. Sel ve Dolu Gibi Doğal Afetlerin Faturası

İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte ani bastıran şiddetli yağmurlar, seller ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışları artık daha sık yaşanıyor. Böyle bir durumda aracınızın kaportasında oluşan göçükler, kırılan camlar veya sel sularında kalması nedeniyle motorda meydana gelen hasarlar on binlerce liralık masraf çıkarabilir.

Dolu hasarı kasko ve sel hasarı kasko teminatları, bu noktada hayati bir finansal koruma sağlar. Bu teminatlar genellikle kasko poliçelerine ek olarak dahil edilir ve doğal afetlerin neden olduğu yüksek onarım maliyetlerine karşı sizi korur. Aracınızın pert olması durumunda ise sigorta şirketiniz, Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) belirlediği "araç rayiç bedeli" üzerinden size tazminat ödemesi yapar.

5. Kötü Niyetli Hareketler ve Vandalizm (Park Halindeki O Düşman Çiziği!)

Sabah aracınızın yanına gittiğinizde kaportanın boydan boya çizildiğini görmek kadar sinir bozucu çok az şey vardır. Park halindeki aracınıza kasten verilen bu tür zararlar, yani vandalizm, maalesef sık karşılaşılan bir durumdur. Araç çizilmesi kasko kapsamında mıdır diye endişelenmenize gerek yok.

Kasko poliçeniz, bu tür kötü niyetli hareketler sonucu oluşan hasarları da karşılar. Daha da iyisi, birçok sigorta şirketi "Mini Onarım" hizmeti sunar. Bu hizmet sayesinde, belirli limitler dahilindeki küçük çizik, göçük gibi hasarlar, hasarsızlık indiriminiz bozulmadan onarılır. Bu, hem aracınızın estetiğini korumanızı sağlar hem de bir sonraki yıl kasko priminizin artmasını engeller.

Gördüğünüz gibi, kasko sigortası sadece çarpışma anında değil, hayatın birçok beklenmedik anında da finansal güvenceniz olabilir. Ancak unutmayın: her kasko poliçesi aynı değildir. Yukarıda saydığımız kemirgen zararı, anahtar kaybı, doğal afetler veya vandalizm gibi durumlar genellikle standart poliçelerde yer almaz ve "ek teminat" olarak poliçenize dahil edilmeleri gerekir.

