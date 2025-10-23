Dijital kimlik nedir, gelecekte nasıl kullanılacak?

Dünya genelinde geçerliliği bulunan sanal dünyada her bireyin bir kimliği bulunur hale gelmiştir. Dijital kimlikler kişilerin sanal dünyalardaki görüntülerini, bilgilerini, kimliklerini tanımlamak, güvenli bir şekilde işlem yapmalarını sağlamak ve doğrulamak amacı ile kullanılmaktadır ve son derece modern bir araç olarak tanımlanmaktadır.

Dijital kimlik nedir?

Dijital kimlik, kişilerin sadece temel kimlik bilgilerini taşımakla kalmayan, aynı zamanda kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla da görevli olan bir kimliktir. Kişileri olası kimlik hırsızlıklarından koruyabilmek için ve sanal ortamlarda tüm işlemleri daha güvenli bir şekilde yapabilmesi için güvenli işlem özelliği de bulunmaktadır.

Dijital ID ya da dijital kimlik olarak isimlendirilen kimlik doğrulama teknolojisi sayesinde kişiler sanal ortamlarda bu kimlikler ile bilgilerini doğrulayabilir, alışveriş gibi basit işlemleri güven içinde, herhangi bir kimlik hırsızlığına maruz kalmadan yapabilir.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirmeden önce kişilerin dijital kimlik sahibi olması gerekmektedir. Bunun için bazı adımların uygulanması ve çeşitli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Türkiye’de dijital kimlik alabilmek için başvuru işlemleri tüm resmi uygulamaları tek bir portalda bir araya getiren e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapmak gerekir.

Dijital kimlik gelecekte nasıl kullanılacak?

Dijital kimliklerin gelecekte günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olması hedeflenmektedir. Günümüzde de çok sık kullanılan alışverişten banka işlemlerine geçerliliği bulunan dijital kimliklerin gelecek zamanda daha etkin olacağı bilinmektedir.

Sanal dünyanın git gide daha da genişlemesi dijitalleşmenin yayılması ile fiziksel kartların tamamen ortadan kalkacağı ve sadece dijital kimliklerin geçerli olacağı açıklanmıştır. Kişilerin yüz tanıma, parmak izi, iris taraması gibi biyometrik veriler ile işlem ve doğrulama yapacağı uzmanlar tarafından öngörülmektedir.

Gelecekte bugünden daha yaygın olacağı söylenen dijital kimliklere ait bazı özellikler şunlardır: