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Dijital tehlikeye dikkat: Hastaneye başvurularda artış var!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.01.2025 12:57
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Teknolojinin ilerlemesi bazı hastalıkları beraberinde getirdi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sadun Yalçın, son dönemde gözlerde yanma ve kızarıklık şikâyetleriyle başvuranların sayısında artış olduğunu bunun sebeplerinden birinin de dijital tehlike olduğu konusunda uyarıda bulundu. Op. Dr. Yalçın, "Cep telefonu, bilgisayar gibi dijital ekranları uzun süre kullanmak, göz sağlığını bozuyor. Göz kuruluğu ve dijital göz yorgunluğu sendromu (dijital göz hastalığı) gibi problemlere yol açıyor" dedi.

Dijital tehlikeye dikkat: Hastaneye başvurularda artış var!

Dr. Sadun Yalçın, "Bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve ekran bağımlılığı her geçen gün artıyor. Cep telefonu, bilgisayar gibi dijital ekranları uzun süre kullanmak, göz sağlığını bozuyor. Göz kuruluğu ve dijital göz yorgunluğu sendromu (dijital göz hastalığı) gibi problemlere yol açıyor.

YATAKTA TELEFONA BAKMAK

Dijital ekranların yaydığı mavi ışık gözlerde buharlaşmaya bağlı göz kuruluğunu arttırır.Yoğun bilgisayar ve dijital ekran kullanımı sırasında göz kırpma refleksi azalması ile gözlerde kuruluk, kızarıklık, yanma, batma ve kaşınma gibi şikâyetler gözlemlenir" diye konuştu.

sosyal medya telefon ekran

Dr. Yalçın, "Dijital cihazların yoğun kullanımının göz sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak için farkındalık ve düzenli göz kontrolünün önemine dikkat çekerek bilinçsiz göz damlaları kullanmanın da yol açabileceği görme kusurları hakkında uyarıyor.Basit ama etkili önlemlerle göz kuruluğu ve dijital göz yorgunluğu gibi sorunların önünü almak mümkün ve göz sağlığı için hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
tablet teknoloji telefon
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