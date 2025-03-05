HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dikenli tele takılan karaca yavrusunu ekipler kurtardı

Dikenli tele takılan karaca yavrusunu ekipler kurtardı

05.03.2025 20:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde yiyecek ararken dikenli tele takılan karaca yavrusunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kurtardı.

Dikenli tele takılan karaca yavrusunu ekipler kurtardı

Taşova’ya bağlı Karlık Köyü Kızılcaalan Mahallesi’nde kış şartlarının sürdüğü bölgede yiyecek aramak için Yüksel Esen’in bahçesine girmek isteyen karaca yavrusu dikenli tele takılarak yara aldı.

AW405990_01

ÜŞÜMEMESİ İÇİN MONT GİYDİRİLDİ

Hayvanın sesini duyan köylülerin durumun bildirilmesi üzerine köye Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi ekipleri yönlendirildi. Sevimli yavru, veteriner hekimin kontrolünde telden kurtarıldı.

AW405990_02
Üşümesi üzerine üzerine mont giydirilen karaca yavrusu, yaralarının tedavisi için il merkezine götürüldü.

AW405990_04

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Zelenskiy: "Yakın gelecekte hazır olacak"Zelenskiy: "Yakın gelecekte hazır olacak"
Kanlar içindeki videosunu annesine göndermişti! İşte istenen ceza...Kanlar içindeki videosunu annesine göndermişti! İşte istenen ceza...
Anahtar Kelimeler:
Amasya ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Acun Ilıcalı'dan olay sözler! "O devir bitti..."

Acun Ilıcalı'dan olay sözler! "O devir bitti..."

Emri Trump verdi! Ukrayna'yı zora sokacak kritik karar

Emri Trump verdi! Ukrayna'yı zora sokacak kritik karar

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Oğlu böbrek hastası, kendisi kanser!

Oğlu böbrek hastası, kendisi kanser!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.