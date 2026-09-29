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Dikkat çeken araştırma: Egzersiz yaşam süresini uzatabilir mi?

Kanser tedavisinde egzersizin önemi üzerine yapılan yeni bir araştırma, düzenli fiziksel aktivitenin yalnızca yaşam kalitesini artırmakla kalmayabileceğini ortaya koydu. İşte 21 klinik çalışmanın incelendiği araştırmanın sonuçları haberimizde…

Dikkat çeken araştırma: Egzersiz yaşam süresini uzatabilir mi?

Araştırmacılar, 8 bin 400'den fazla kanser hastasına ait verileri değerlendirdi. Yaklaşık beş yıllık takipte egzersiz yapan hastaların ölüm riskinin yüzde 23, hastalığın yeniden ortaya çıkıp ölümle sonuçlanma riskinin ise yüzde 17 daha düşük olduğu belirlendi.

Aerobik egzersiz yapanlarda ve egzersiz programlarının en az yüzde 70'ini tamamlayanlarda sonuçların daha belirgin olduğu bildirildi. Etkinin özellikle erken evredeki kanser hastalarında daha güçlü olduğu kaydedildi.

Dikkat çeken araştırma: Egzersiz yaşam süresini uzatabilir mi? 1

EGZERSİZ TEDAVİYİ DESTEKLEYEBİLİR

Uzmanlara göre egzersiz, bağışıklık sisteminin kanser hücreleriyle mücadelesini destekleyebilir ve tümör bölgesindeki kan akışını artırarak bazı tedavilerin etkisine katkıda bulunabilir.

Araştırmada meme kanseri çalışmalarının ağırlıkta olması ve uygulanan egzersiz programlarının farklılık göstermesi nedeniyle daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Araştırmacılar ise mevcut bulguların, yapılandırılmış egzersizin kanser bakımının bir parçası olarak değerlendirilebileceğini gösterdiğini belirtti.

Dikkat çeken araştırma: Egzersiz yaşam süresini uzatabilir mi? 2

ARAŞTIRMANIN BAZI SINIRLARI VAR

Araştırmacılar, sonuçların umut verici olmasına rağmen çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunduğuna dikkat çekti.

İncelenen kanıtların önemli bir bölümü meme kanseri hastalarıyla yapılan çalışmalardan elde edildi. Ayrıca araştırmalarda uygulanan egzersiz programlarının türü, süresi ve yoğunluğu birbirinden farklılık gösterdi.

Bu nedenle kanser hastaları için hangi egzersiz türünün, ne kadar süreyle ve hangi yoğunlukta uygulanmasının en uygun olduğu konusunda kesin bir egzersiz reçetesi oluşturmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Araştırmanın yazarlarının bağlı olduğu kurumlar arasında National Taiwan University, National Yang Ming Chiao Tung University ve bir özel üniversite bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kanser egzersiz
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