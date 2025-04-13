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Dikkat çeken araştırma: Uyku kalitesini olumsuz etkiliyor

Uyku öncesi yatakta ekran karşısında zaman geçiren kişilerin, uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Dikkat çeken araştırma: Uyku kalitesini olumsuz etkiliyor

Norveç'te yapılan ve 18-28 yaş grubunda 45 bin 200'ü aşkın öğrenciyi kapsayan araştırmada, uyku öncesi yatakta ekran karşısında geçirilen zaman ile uyku düzeni arasındaki bağlantı incelendi. Katılımcılardan, yatağa girdikten sonra film izleme, sosyal medya kullanımı, internette gezinme ve oyun oynama dahil ekran başındaki aktiviteleri belirlemeleri istendi.

Araştırma sonucunda, uyku öncesi yatakta ekrana bakarak zaman geçirenlerin, uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi. Yatakta ve ekran başında geçirilen her bir saatlik sürenin ‘uykusuzluk riskini yüzde 59 artırmayla ve 24 dakika daha az uykuyla bağlantılı’ olduğu tespit edildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyku
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