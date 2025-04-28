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Dikkat çeken görüntü! TİP’li Belediye Başkanı’ndan Murat Kurum’a: ‘Sayenizde daha güzel olacak’

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Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Karaçay’ın Kurum’un “İyi mi her şey?” sorusuna “sayenizde daha güzel olacak. Sırf teşekkür etmek için geldim” sözleriyle karşılık verdi. İşte dikkat çeken o anlar…

Hatay’ın Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'dan, Bakan Murat Kurum'a dikkat çeken bir teşekkür ziyareti geldi. Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette Karaçay, Samandağ'da depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Karaçay, yansıtılanın aksine merkezi yönetimle iş birliği içinde depremzedeler için inşa çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

SAMANDAĞ'DA 2 BİN 283 KONUT TESLİM EDİLECEK

Edinilen bilgiye göre, Samandağ'da bugüne kadar 710'u köy evi olmak üzere toplam 872 konut tamamlandı. Bu sayının yıl sonuna kadar, 1271'i köy evi, toplam 2 bin 283 konuta yükseltilmesi hedefleniyor.

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Hatay'da ise bugüne kadar, 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olan toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi.

Bakanlık, yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerini teslim etmeyi planlıyor.

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Samandağ Murat Kurum
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