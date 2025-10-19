Dikkat çeken iddia: 'Bataryası selefinden büyük olacak'

Çin’den gelen o söylentiye göre Oppo, şimdiden Find X9s modeli üzerinde çalışıyor.

Oppo Find X9s'in selefi olan Find X8s Nisan ayında piyasaya sürülmüştü, dolayısıyla X9s’in de benzer bir zaman diliminde piyasaya çıkması bekleniyor.

X9s’in “kompakt bir amiral gemisi” olacağı söyleniyor; GSM Arena'da yer alan habere göre, X8s’in 6,32 inçlik bir ekrana sahip olduğu düşünülürse, X9s’in de benzer boyutlarda olma ihtimali yüksek.

7.000 MAH BATARYA

Habere göre, küçük boyutlarına rağmen Find X9s, selefinin 5.700 mAh’lık bataryasından oldukça büyük bir farkla, 7.000 mAh’lık bir batarya barındıracak.



Oppo Find X9

Find X8s modelinde MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisi kullanılmıştı; dolayısıyla MediaTek yakın zamanda Dimensity 9500+’ı tanıtırsa, X9s’in bu yonga setiyle gelmesi oldukça muhtemel. Ayrıca, Find X9s’in Find X9 Ultra ile birlikte tanıtılması bekleniyor; geçmişte olduğu gibi bir Find X9s+ modeli de görmemiz mümkün olabilir.

Tasarım açısından ise Find X9s’in, Find X9’un çizgilerini büyük ölçüde koruyacağı belirtiliyor.