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Dikkat dağınıklığını azaltmanın 5 etkili yöntemi

Son zamanların en sık karşılaşılan ve adı en çok anılan sorunlarından biri de dikkat dağınıklığıdır. Bazı uzmanlar durumu günümüzdeki hızlı yaşam tarzıyla açıklasa da bazı kişilerde bu durum genetik ya da fiziksel durumlarla ilgili olarak da gerçekleşebilmektedir.

Dikkat dağınıklığını azaltmanın 5 etkili yöntemi
Ferhan Petek

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen dikkat dağınıklığı sorunu kişilerin günlük hayat kalitesini düşürmekle birlikte bazı dezavantajlara ve sorunlara da neden olabilmektedir. Dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği olarak da isimlendirilir ve belirtileri takip edilerek en kısa zamanda teşhis koyulması gereken bir durumdur.

Dikkat dağınıklığı nedir?

Tıptaki adı ile kısaca DEHB olan bu rahatsızlık, tam ismi ile "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu", kişilerde farklı şekillerde kendini gösterebilir. Kişiler belirtileri kendi izleyerek şüphe halinde doktora danışmalıdır. Aynı şekilde kişinin yakın çevresi de kişide görülen bu belirtileri takip edip gerekeni yapabilir. Çocuklarda ve yetişkin kişilerde dikkat dağınıklığı belirtileri genel olarak şu şekillerde görülür:

  • Kişi birden fazla eylemi aynı anda yapmak için kendini zorlar.
  • Dergi, kitap, gazete gibi materyalleri okuma takip etmek konusunda zorlanabilirler.
  • Film ya da dizi izlerken odaklanma sorunları yaşayabilirler.
  • Dışarıdan gelen her türlü uyarana açık olurlar.
  • Duydukları en ufak bir ses ile mevcut işlerini hemen yarım bırakabilir ve devam edemeyebilirler.
  • Kişiler eğer dikkat dağınıklığı yaşıyorsa konuşurken takılabilir, konuları unutabilir, söyleyeceklerini aksatabilir ya da kendini ifade etme konusunda zorluk yaşayabilir.
  • Tanıdıkları kişilerin yüzlerini hatırlamakta ya da o kişilerle ilgili bazı ayrıntıları hatırlamakta güçlük çekebilirler.

Dikkat dağınıklığını azaltmanın 5 etkili yöntemi nedir?

Tedavisi olduğu bilinen bir sorun olan dikkat dağınıklığının tedavi sürecinde dikkati ve odaklanmayı güçlendirici egzersizler önerilir. Kişilerin psikolojik destek alarak odaklanma sorunlarının en çok yaşandığı konuların belirlenmesi de gerekebilir. Çevresel etmenler, beyin ile ilgili sorunlar, kalıtım gibi nedenlere bağlı olarak görülebilen dikkat dağınıklığı sorunu uyku düzensizliği ile ilgili olarak da gerçekleşebilmektedir. Bu rahatsızlığın tanısı genelde erken yaşlarda konabilir.

Önemli sorunlara yol açabileceği ve hızlı bir şekilde ilerleyebileceği için belirtilerin görüldüğü durumlarda vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır. Başlangıç seviyesinde, geçici olarak yaşanan dikkat dağınıklığı sorunu için uzmanlar tarafından önerilen birkaç etkili yöntem vardır. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Büyük işler küçük ve daha kolay idare edilebilir parçalara bölünerek çalışılmalıdır.
  • Çalışma süreci kısa aralıklarla ve sıkılmayı önleyecek zaman dilimlerine ayrılarak yapılmalıdır.
  • Unutkanlık sorununun önüne geçebilmek için bir not defteri kullanılabilir.
  • İşleri ertelerken bahaneler üretmekten kaçınılmalıdır.
  • Kişi, bir işi sonuna kadar yapabildiğinde ve olumlu gelişmeler yaşandığında sevilen şeylerle kendini ödüllendirmelidir.
  • Ayrıca uyku düzenine dikkat etmek, fiziksel ve düzenli aktiviteler yapmak kafeini azaltmak ya da hiç kullanmak gibi önlemler de dikkat dağınıklığı ile ilgili çözüme giden yolda yardımcı olabilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
dehb dikkat dağınıklığı
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