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Dikkat! Kene uyarısı: "Sigara basmak, kolonya dökmek, ateş tutmak virüsü vücuda bulaştırır" Türkiye'de 50'den fazla kene türü var...

Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanırken, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Salahattin Okur’dan dikkat çeken uyarılar geldi. Keneyi vücuttan çıkarmaya çalışırken yapılan yanlış müdahalelerin hayati risk oluşturduğunu belirten Dr. Okur, “Sigara basmak, kolonya dökmek ya da ateş tutmak, kenenin taşıdığı virüsü insan vücuduna daha hızlı enjekte etmesine neden oluyor” dedi.

Dikkat! Kene uyarısı: "Sigara basmak, kolonya dökmek, ateş tutmak virüsü vücuda bulaştırır" Türkiye'de 50'den fazla kene türü var...

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle İç Anadolu bölgesinde kene sayısı ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları arttı. Adana'da ise henüz bir kene vakası bildirilmedi ancak uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Dikkat! Kene uyarısı: "Sigara basmak, kolonya dökmek, ateş tutmak virüsü vücuda bulaştırır" Türkiye de 50 den fazla kene türü var... 1

"KIZARIKLIK VE ATEŞ GİBİ BELİRTİLER GÖSTERİYOR"

Çocukların park ve bahçelerde oyun oynarken dikkat etmesi gerektiğini, ebeveynlerin çocuklarını sürekli kontrol etmesinde fayda olduğunu belirten Okur, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene sayısı artmaya ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları görülmeye başlandı. Tarım işçilerinde veya kamp yapan kişilerde kene vücuda yapıştığında kızarıklık ve ateş gibi belirtiler gösteriyor. Ancak bazen de bu belirtiler ortaya çıkmıyor. Vatandaşların sürekli çocuklarını ve kendilerini kontrol etmelerini, açık renkli kıyafet giymelerini, pantolonlarını çoraplarının içine katmalarını öneriyorum" dedi.

Dikkat! Kene uyarısı: "Sigara basmak, kolonya dökmek, ateş tutmak virüsü vücuda bulaştırır" Türkiye de 50 den fazla kene türü var... 2

"UYGUN BİR ŞEKİLDE ÇIKARTILDIĞINDA İNSANLARA HASTALIK BULAŞMAYABİLİYOR"

Vücuda yapışan kenenin uzman kişiler tarafından mümkünse bir klinik ortamında vücuttan çıkartılması gerektiğini ancak kliniğe gidemediği durumlarda kişinin belirli kurallara dikkat ederek keneyi çıkartabileceğini anlatan Dr. Okur, "Keneyi çıkartırken bazı uygulanan yanlış yöntemler var. Sigara basmak, kolonya dökmek ve ateş tutmak gibi. Bu yanlış uygulamalar, kenenin taşıdığı virüsün insan vücuduna yayılmasına sebep oluyor. Kene uygun bir şekilde çıkartıldığında insanlara hastalık bulaşmayabiliyor. Ancak kene yapışan kişinin mutlaka uzman bir doktor tarafından muayene edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dikkat! Kene uyarısı: "Sigara basmak, kolonya dökmek, ateş tutmak virüsü vücuda bulaştırır" Türkiye de 50 den fazla kene türü var... 3

"TÜRKİYE'DE 50'DEN FAZLA KENE TÜRÜ VAR"

Kene yapışan kişinin mutlaka gözetim altında olması gerektiğini kaydeden Okur, daha sonra şunları söyledi:
"Her kene, virüs taşımıyor. Türkiye'de 50'den fazla kene türü var. Bunların bazıları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, bazıları da başka hastalıklara sebep olabiliyor. Çıkartılan hastanede bu kenenin zaten hangi tür olduğu tespit ediliyor. Açık havaya gittikten sonra mutlaka kıyafetleri çıkartıp cildi kontrol etmeliler. Kenenin vücuda girip tutunmasını engellemek için önlemler alınmalı."

Dikkat! Kene uyarısı: "Sigara basmak, kolonya dökmek, ateş tutmak virüsü vücuda bulaştırır" Türkiye de 50 den fazla kene türü var... 4

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kene kırım kongo kanamalı ateşi
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