Dikkatsizlik kazaya neden oldu: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı meydana geldi. D-100 kara yolu Turhal ilçesi Kalaycık köyü kavşağında yaşanan kazada D.N. idaresindeki otomobil Tokat’tan Turhal istikametine seyretmekteyken, Kalaycık köyü istikametine dönmeye çalışan M.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Sürücüler dahil araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Sürücülerden M.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat’taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır