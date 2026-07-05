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Dikkatsizlik kazaya neden oldu: 9 yaralı

Tokat’ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüler dahil 9 kişi yaralandı.

Dikkatsizlik kazaya neden oldu: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı meydana geldi. D-100 kara yolu Turhal ilçesi Kalaycık köyü kavşağında yaşanan kazada D.N. idaresindeki otomobil Tokat’tan Turhal istikametine seyretmekteyken, Kalaycık köyü istikametine dönmeye çalışan M.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Sürücüler dahil araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Sürücülerden M.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat’taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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